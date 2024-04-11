Иран стал наблюдателем при ЕАЭС

Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС. Количество государств с таким статусом увеличилось до трех.

Ирану предоставлен статус страны-наблюдателя при ЕАЭС, решение принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Как заявила пресс-служба российского Минэкономразвития, получение Ираном статуса "наблюдателя" укрепит связи стран экономического Союза с иранским рынком.

Теперь наблюдателями при ЕАЭС являются три страны – Куба, Узбекистан и Иран. Статус позволяет присутствовать по приглашению на заседаниях органов ЕАЭС.

Стоит добавить, что Евразийская экономическая комиссия заявила о росте товарооборота между странами ЕАЭС и Ираном на 13% с начала текущего года.