Вестник Кавказа

Иран стал наблюдателем при ЕАЭС

Иран стал наблюдателем при ЕАЭС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС. Количество государств с таким статусом увеличилось до трех.

Ирану предоставлен статус страны-наблюдателя при ЕАЭС, решение принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Как заявила пресс-служба российского Минэкономразвития, получение Ираном статуса "наблюдателя" укрепит связи стран экономического Союза с иранским рынком.

Теперь наблюдателями при ЕАЭС являются три страны – Куба, Узбекистан и Иран. Статус позволяет присутствовать по приглашению на заседаниях органов ЕАЭС.

Стоит добавить, что Евразийская экономическая комиссия заявила о росте товарооборота между странами ЕАЭС и Ираном на 13% с начала текущего года.

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