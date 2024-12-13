ЕАЭС подводит итоги года без Армении

В пригороде Санкт-Петербурга началось заседание Высшего евразийского экономического совета. В нем участвуют президенты стран евразийской "пятерки".

На территории всесезонного курорта "Игора" под Санкт-Петербургом стартовало заседание Высшего евразийского экономического совета.

В нем участвуют президент России Владимир Путин и другие лидеры стран евразийской "пятерки". Премьер-министр Армении Никол Пашинян эту встречу пропускает из-за очередного положительного теста на COVID.

На заседании будут обсуждаться стратегические направления деятельности союза. Всего в повестку саммита включено около двух десятков вопросов. В частности, участники встречи поговорят о предоставлении Ирану статуса наблюдателя в ЕАЭС.

Кроме того, они коснутся вопросов формирования общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.

По итогам планируется подписание десятков важных документов.

Армения и ЕАЭС в 2024 году

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, итоговое заседание ЕАЭС 2024 года проходит в весьма символичном формате: все страны-участницы лично представлены лидерами, и только Армения присутствует в удаленном режиме, через видеоконференцсвязь. "Не столь значимо, действительно Никол Пашинян заразился COVID-19 прямо перед двумя саммитами в России или сочинил это, чтобы не встречаться с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, сколько сам факт его отсутствия: внешнеполитический курс Армении в течение года ушел слишком далеко на Запад, так что даже в самых выгодных для себя форматах постсоветского сотрудничества – ЕАЭС и СНГ – Ереван уже не может участвовать в полноценном виде. Он все еще остается их членом, но начинается испытывать трудности в поддержании связей, необходимых для обеспечения национальных интересов Армении", - прежде всего сказал он.

"В начале года мы видели попытку Никола Пашиняна продать лояльность Еревана коллективному Западу – для обсуждения сделки он летал в Брюссель, где 5 апреля встречался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Однако Запад предложил за "геополитический переезд" Армении слишком мало, суммарно речь шла даже не о миллиарде долларов, в то время как товарооборот республики с Россией в 2023 году составил $7 млрд. При всей влюбленности в западные ценности Никол Пашинян все-таки умеет считать деньги, поэтому месяц спустя, 8 мая, он прилетел на юбилейный саммит ЕАЭС в Москву, где с ним провел отдельные переговоры президент Владимир Путин – поскольку Запад не стал покупать лояльность Еревана, требовалось срочно заделать трещины, возникшие в союзе с Россией по армянской вине. Москва, избрав тактику мягкого убеждения, согласилась на обновление отношений: сохранять взаимовыгодные торговые связи и не обострять в военно-политической сфере, где контакты поставлены на паузу", - напомнил Андрей Петров.

"После этого, к сожалению, на паузу встала вся армянская внешняя политика. Ереван не успел согласовать мирный договор с Баку ни к саммиту БРИКС в Казани, ни к сессии COP29 в Баку. Более того, начались попытки саботировать работу провокационными предложениями подписать часть договора как целый документ. Армения не стала официально выходить из ОДКБ, но вывела российских пограничников из аэропорта "Звартноц" и договорилась об их выводе с КПП "Агарак" на границе с Ираном 1 января. Пашинян прилетел на саммит БРИКС, но Ереван не стал подавать заявку на членство в организации, в отличие от Баку. Скорее всего, неподвижность армянского руководства во втором полугодии объяснялась его попытками еще раз продать лояльность Еревана западным силам, на сей раз конкретно Франции. Франция хотела бы сделать из Армении вассала, но президент Эммануэль Макрон хочет слишком много всего одновременно, и как следствие, на армянский кейс у Парижа остается не так много ресурсов, сколько нужно Пашиняну для "переезда"", - обратил внимание старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Продуктом этой подвешенности армянской политики является сегодняшнее виртуальное участие Никола Пашиняна в саммите ЕАЭС. У Пашиняна нет четкого понимания, как действовать дальше: то ли постепенно устраняться из всех интеграционных форматов с Россией, то ли оставаться в них на текущем уровне. Поэтому, с одной стороны, ему не хочется ехать в Москву и Санкт-Петербург, чтобы не отталкивать от себя желанное французское внимание, а с другой стороны, совсем не участвовать в мероприятиях опасно – вдруг Париж решит сэкономить на армянской лояльности? Вот и приходится премьер-министру Армении одновременно присутствовать и отсутствовать на саммите ЕАЭС: формально он работает вместе с главами государств, а фактически сидит в Ереване, а не с партнерами и союзниками за одним столом. А COVID-19 тут точно всего лишь предлог", - заключил Андрей Петров.

Напомним, в текущем году в ЕАЭС председательствует Армения. С 1 января следующего года председательство перейдет к Белоруссии.