Вестник Кавказа

Пашинян не сможет присутствовать на заседании Высшего Евразийского совета из-за COVID

Пашинян не сможет присутствовать на заседании Высшего Евразийского совета из-за COVID
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет присутствовать на заседании Высшего Евразийского совета. При этом сохраняется возможность участия политика по видеосвязи.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об очередном положительном тесте на COVID. Политик не сможет присутствовать на заседании  Высшего Евразийского совета в Санкт-Петербурге, которое пройдет завтра, 26 декабря. 

"Тест на ковид вновь оказался положительным. До выздоровления буду работать с определенными ограничениями" – Никол Пашинян 

При этом есть вероятность, что Пашинян сможет принять участие в мероприятии по видеосвязи. Такое предложение озвучил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Сам Пашинян пока не прокомментировал возможность своего дистанционного участия. 

Ранее стало известно, что Пашинян не примет участия  в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге из-за проваленного теста на коронавирусную инфекцию.

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