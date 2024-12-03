Пашинян оставил без автопарка МИД страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел очередные "реформы", сократив почти весь автопарк МИД страны - в ведомстве уже высказались по этому поводу, отметив, что даже на протокольные мероприятия придется арендовать автомобили.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян "оптимизировал" почти весь автопарк МИД страны, из 15 машин оставив в нем лишь персональный служебный автомобиль министра - Арарата Мирзояна, пишет газета "Грапарак".

Сказать, что сотрудники внешнеполитического ведомства крайне недовольны этим решением, было бы слишком мягко – анекдотичность ситуации состоит в том, что даже для того, чтобы добраться к месту проведения протокольных мероприятий с участием зарубежных делегаций, им придется арендовать автомобили представительского класса, и это обойдется бюджету намного дороже, чем содержание служебных автомобилей, передает Sputnik Армения.

В то же время "реформы" в меньшей степени коснулись президентской администрации – там оставили целых 6 машин, "урезав" автопарк всего на 50%, возмущаются сотрудники МИД Армении.

Пашинян давно вынашивал планы сократить автопарк государственных органов на 70-90%, даже выложил в своих соцсетях видео, на котором он вычеркивает строчки из списков машин, обслуживающих государственные ведомства страны.