Премьер Грузии сообщил, что у оппозиции больше нет шансов провоцировать беспорядки. Он предположил, что бойкот оппозиционеров закончится в феврале.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил о бессилии оппозиции. Он отметил, что у нее больше нет шансов спровоцировать беспорядки в стране.

Глава правительства отметил, что нейтрализация полицией людей, которые были вовлечены в протесты и насилие, лишила оппозицию возможности для эскалации.

"Когда нет ресурса совершить насилие и люди не выходят на митинги, у них нет шансов на эскалацию ситуации"

- Ираклий Кобахидзе

Глава правительства предположил, что бойкот оппозиции парламента Грузии закончится в феврале следующего года. Он добавил, что это приведет к нормализации ситуации в стране.

Говоря о действиях президента Саломе Зурабишвили, срок которой завершится 29 декабря, премьер сказал, что процесс передачи полномочий пройдет мирно, несмотря на призывы радикалов.

Кобахидзе добавил, что отказ освободить президентское кресло будет означать совершение преступления и повлечет за собой многолетние тюремные сроки.