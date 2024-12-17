В горах КБР спасли 134 человека в этом году

В региональном МЧС по Кабардино-Балкарии подвели итоги спасательных операций года. Поисковикам удалось спасти более 100 человек.

Спасатели в течение годы организовали 122 спасательные операции, в ходе которых было вызволено 134 человека в горах Кабардино-Балкарии, поведали в пресс-службе МЧС по республике.

Отмечается, что многие спасательные мероприятия были проведены в сложных погодных условиях. Работы также осложняются горной спецификой региона.

Несмотря на усилия спасателей, без жертв обойтись не удалось: 22 человека погибли.

Отметим, что Приэльбрусье традиционно привлекает огромное число путешественников. Здесь расположены более 40 пеших маршрутов, протяженность которых составляет порядка 1,5 тыс км.