Вестник Кавказа

Сильный ветер накроет горы КБР

Сильный ветер накроет горы КБР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кабардино-Балкарии прогнозируют штормовую погоду: горные и предгорные районы республики столкнутся с сильнейшим ветром 18-19 декабря.

Территорию Кабардино-Балкарии накроет сильный ветер на ближайшие 2 дня, передали в республиканском МЧС.

«По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) ЦГМС, 18 декабря и далее ночью и в первой половине дня 19 декабря в предгорных и горных районах КБР местами ожидается очень сильный южный, юго-восточный ветер до 30 метров в секунду»

- МЧС Кабардино-Балкарии

Ведомство рекомендует пешеходам не ходить под шаткими конструкциями и отказаться от походов в горы. Водители же должны быть максимально внимательными на дорогах.

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