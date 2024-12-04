Сильный ветер накроет горы КБР

В Кабардино-Балкарии прогнозируют штормовую погоду: горные и предгорные районы республики столкнутся с сильнейшим ветром 18-19 декабря.
Территорию Кабардино-Балкарии накроет сильный ветер на ближайшие 2 дня, передали в республиканском МЧС.
«По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) ЦГМС, 18 декабря и далее ночью и в первой половине дня 19 декабря в предгорных и горных районах КБР местами ожидается очень сильный южный, юго-восточный ветер до 30 метров в секунду»
- МЧС Кабардино-Балкарии
Ведомство рекомендует пешеходам не ходить под шаткими конструкциями и отказаться от походов в горы. Водители же должны быть максимально внимательными на дорогах.