Генпрокуратура Азербайджана ведет с Россией следствие по крушению самолета AZAL

Представители азербайджанской Генпрокуратуры прибыли в столицу Чечни. Их цель – провести следствие по факту авиакатастрофы, произошедшей позавчера в Казахстане.

Сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана прибыли в Грозный для совместного проведения с российскими коллегами следствия по факту крушения самолета в Казахстане. Об этом рассказали в самой Генпрокуратуре.

"Группа сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана командирована в город Грозный и проводит следственные и другие процессуальные действия совместно с коллегами из Генеральной прокуратуры Российской Федерации"

– пресс-служба надзорного ведомства

Там отметили, что продолжают принимать все необходимые меры с целью установления объективных причин произошедшей трагедии.



Напомним, самолет авиаперевозчика AZAL потерпел крушение в среду. На борту находилось почти 70 человек, 28 из них выжили.