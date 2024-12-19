Вестник Кавказа

Генпрокуратура Азербайджана ведет с Россией следствие по крушению самолета AZAL

Генпрокуратура Азербайджана ведет с Россией следствие по крушению самолета AZAL
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители азербайджанской Генпрокуратуры прибыли в столицу Чечни. Их цель – провести следствие по факту авиакатастрофы, произошедшей позавчера в Казахстане.

Сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана прибыли в Грозный для совместного проведения с российскими коллегами следствия по факту крушения самолета в Казахстане. Об этом рассказали в самой Генпрокуратуре.

"Группа сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана командирована в город Грозный и проводит следственные и другие процессуальные действия совместно с коллегами из Генеральной прокуратуры Российской Федерации"

– пресс-служба надзорного ведомства

Там отметили, что продолжают принимать все необходимые меры с целью установления объективных причин произошедшей трагедии.

Напомним, самолет авиаперевозчика AZAL потерпел крушение в среду. На борту находилось почти 70 человек, 28 из них выжили.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
555 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Названы направления, по которым AZAL продолжит летать в Россию

Названы направления, по которым AZAL продолжит летать в Россию

Посол Азербайджана в Москве возложил цветы к мемориалу жертвам авиакатастрофы

Посол Азербайджана в Москве возложил цветы к мемориалу жертвам авиакатастрофы

Песков: Кремль не будет оценивать крушение над Актау до конца следствия

Песков: Кремль не будет оценивать крушение над Актау до конца следствия

Граница между Азербайджаном и его соседями останется закрыта до весны 2025 года из-за карантина

Граница между Азербайджаном и его соседями останется закрыта до весны 2025 года из-за карантина

AZAL приостановил полеты из Баку в российские города

AZAL приостановил полеты из Баку в российские города

Трагедия в Актау показала единство России, Азербайджана и Казахстана

Трагедия в Актау показала единство России, Азербайджана и Казахстана

Российский народ скорбит вместе с азербайджанским народом

Российский народ скорбит вместе с азербайджанским народом

Куда поехать без визы в 2025 году: страны Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и Кавказа

Куда поехать без визы в 2025 году: страны Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и Кавказа

Россия и Азербайджан примут участие в расследовании крушения самолета в Актау

Россия и Азербайджан примут участие в расследовании крушения самолета в Актау

Дагестан и Чечня вернут деньги за билеты на рейсы из Азербайджана

Дагестан и Чечня вернут деньги за билеты на рейсы из Азербайджана

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы