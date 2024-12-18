Вестник Кавказа

Пострадавшие в крушении самолета граждане Азербайджана продолжают лечение в Казахстане

Палата в больнице
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Трое граждан Азербайджана, которые пострадали в авиакатастрофе, находятся под наблюдением. В больнице продолжают лечиться 6 человек.

Пострадавшие при крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" под Актау граждане Азербайджана продолжают лечение в Казахстане.

Как пишет пресс-служба Мангистауской областной многопрофильной больнице, все пострадавшие находятся под медицинским наблюдением.

Подчеркивается, что в настоящее время в больнице остаются 6 пациентов, трое из которых – граждане Азербайджана. В больнице добавили, что они получают полноценное лечение.

Напомним, авиакатастрофа на западе Казахстана произошла 25 декабря. Самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение под Актау.

На борту самолета находились 67 человек. Жертвами крушения стали 35 пассажиров и 3 члена экипажа. Все они были гражданами Азербайджана, Казахстана и России.

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