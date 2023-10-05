В Баку сообщили о проведении подготовки к лечению пострадавших в авиакатастрофе

В Баку сообщили, что подготовка к лечению пострадавших при крушении самолета проведена. В Баку доставлены 7 человек, которые пострадали в авиакатастрофе.

Замглавы азербайджанского Минздрава Ильгар Гасымов сообщил, что по поручению президента Ильхама Алиева в Актау прибыло 30 специалистов и медперсонал из Азербайджана.

Он отметил, что сегодня в Баку доставлены 7 пострадавших в авиакатастрофе на Западе Казахстана. Гасымов подчеркнул, что в течение дня ожидается прибытие второго самолета с еще 7 пострадавшими.

Замминистра сообщил, что среди доставленных лиц есть граждане с состоянием средней тяжести, еще 3 человека с тяжелым состоянием находятся в Казахстане.

Напомним, семеро граждан Азербайджана, которые пострадали при падении самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау, доставлены в Баку.