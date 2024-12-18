Вестник Кавказа

Ограничения сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы

Ограничения сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы снова готовы принимать лайнеры без ограничений. Ранее здесь были введены временные ограничения в целях безопасности.

Аэровокзалы Грозного, Владикавказа и Махачкалы возвращаются к обычному режиму работы: здесь сняты ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом проинформировала пресс-служба Росавиации. 

Сообщается, что аэропорт Владикавказа возвращается к обычному режиму  в 9.45 мск, в транспортном комплексе Грозного ограничения на полеты сняты в 10.30 мск, из Махачкалы вылеты производятся в привычном режиме с 11:00.  

Отметим, что этим утром ограничительные меры также вводились в Сочи. Рейсы до города-курорта были направлены в Минводы и Махачкалу.

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