Ограничения сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы снова готовы принимать лайнеры без ограничений. Ранее здесь были введены временные ограничения в целях безопасности.

Аэровокзалы Грозного, Владикавказа и Махачкалы возвращаются к обычному режиму работы: здесь сняты ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом проинформировала пресс-служба Росавиации.

Сообщается, что аэропорт Владикавказа возвращается к обычному режиму в 9.45 мск, в транспортном комплексе Грозного ограничения на полеты сняты в 10.30 мск, из Махачкалы вылеты производятся в привычном режиме с 11:00.

Отметим, что этим утром ограничительные меры также вводились в Сочи. Рейсы до города-курорта были направлены в Минводы и Махачкалу.