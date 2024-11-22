Вестник Кавказа

В Грозном начались массовые проверки в торговых точках

В Грозном начались массовые проверки в торговых точках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Чечни Грозном стартовали массовые проверки цен на продукты питания: в случае их необоснованного повышения предприимчивых продавцов будут штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей.

В столице Чечни городе Грозном сегодня начались массовые проверки цен на продукты питания, устанавливаемые продавцами в канун праздника Новруз байрам - предпринимателям уже вручили уведомления об административной ответственности за их необоснованное завышение.

Ситуацию с предпраздничными ценами в торговых точках столицы уже взял под личный контроль мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

"Любые попытки искусственного повышения цен будут пресекаться самыми жесткими мерами в рамках действующего законодательства. Мы работаем для блага наших граждан, и будем защищать их интересы"

- Хас-Магомед Кадыров

Ситуация не ограничится лишь увещеваниями – те продавцы, кто планирует заработать на ценах в предпраздничные и праздничные дни, будут платить штрафы, суммы которых будут доходить до 100 тыс рублей, пишет информационное агентство "Чечня Сегодня".

Напомним, ранее мы писали о том, что в канун предстоящего Новруз-байрама цены на рынках Чечни заметно пошли вверх, что не осталось без внимания руководства региона – глава республики дал указание принять исчерпывающие меры по недопущению роста цен на востребованные продукты питания и потребительские товары и принять жесткие меры в отношении предпринимателей, завышающих их.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1325 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Стремящимся нажиться на ценах предпринимателям Чечни дадут по рукам

Стремящимся нажиться на ценах предпринимателям Чечни дадут по рукам

Армения вышла в антилидеры по уровню инфляции

Армения вышла в антилидеры по уровню инфляции

Купить продукты в Рамадан в Ингушетии можно будет дешевле

Купить продукты в Рамадан в Ингушетии можно будет дешевле

За знания в Армении придется платить больше

За знания в Армении придется платить больше

Реформы транспорта Еревана завершились компромиссом

Реформы транспорта Еревана завершились компромиссом

Кубанские фермеры назвали виновников роста цен

Кубанские фермеры назвали виновников роста цен

Спикер парламента Армении высказался о критиках транспортных реформ

Спикер парламента Армении высказался о критиках транспортных реформ

Грузия справилась с продовольственной инфляцией

Грузия справилась с продовольственной инфляцией

В Ереване пытаются решить вопрос повышения платы за проезд

В Ереване пытаются решить вопрос повышения платы за проезд

День матери определил спрос на цветы и торты в Ставрополе

День матери определил спрос на цветы и торты в Ставрополе

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы