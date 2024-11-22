В Грозном начались массовые проверки в торговых точках

В столице Чечни Грозном стартовали массовые проверки цен на продукты питания: в случае их необоснованного повышения предприимчивых продавцов будут штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей.

В столице Чечни городе Грозном сегодня начались массовые проверки цен на продукты питания, устанавливаемые продавцами в канун праздника Новруз байрам - предпринимателям уже вручили уведомления об административной ответственности за их необоснованное завышение.

Ситуацию с предпраздничными ценами в торговых точках столицы уже взял под личный контроль мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

"Любые попытки искусственного повышения цен будут пресекаться самыми жесткими мерами в рамках действующего законодательства. Мы работаем для блага наших граждан, и будем защищать их интересы"

- Хас-Магомед Кадыров

Ситуация не ограничится лишь увещеваниями – те продавцы, кто планирует заработать на ценах в предпраздничные и праздничные дни, будут платить штрафы, суммы которых будут доходить до 100 тыс рублей, пишет информационное агентство "Чечня Сегодня".

Напомним, ранее мы писали о том, что в канун предстоящего Новруз-байрама цены на рынках Чечни заметно пошли вверх, что не осталось без внимания руководства региона – глава республики дал указание принять исчерпывающие меры по недопущению роста цен на востребованные продукты питания и потребительские товары и принять жесткие меры в отношении предпринимателей, завышающих их.