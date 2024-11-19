Стремящимся нажиться на ценах предпринимателям Чечни дадут по рукам

В канун предстоящего Новруз-байрама цены на рынках Чечни заметно пошли вверх, что не осталось без внимания руководства региона – глава республики дал указание принять исчерпывающие меры по недопущению роста цен на потребительские товары.

Глава Чечни дал поручение правительству республики и профильным ведомства принять жесткие меры в отношении предпринимателей, завышающих цены на востребованные потребительские товары накануне праздника Новруз, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"Недобросовестные продавцы объясняют рост цен повышением закупочных цен в связи с предстоящим празднованием окончания священного месяца Рамадан. При этом региональная экономика не испытывает проблем, которые могли бы способствовать росту цен"

- Рамзан Кадыров

Глава республики потребовал, чтобы профильные ведомства и органы власти устранили выявленные нарушения и привлекли виновных в этом к ответственности, а также обеспечили стабильность цен и усилили мониторинг в данной сфере.

Для информирования населения власти республики обязали органы местного самоуправления оборудовать щитами с указанием рыночных цен на товары первой необходимости в крупных региональных рынках с фиксированными рыночными ценами. Как отметил глава региона, эти и другие меры позволят обеспечить население доступными товарами.

Также глава региона поручил органам власти устранить все выявленные нарушения, а виновных привлечь к ответственности, вплоть до конфискации товара и передачи его малоимущим бесплатно.