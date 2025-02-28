Рамадан в России 2025: начало и конец, где отмечают?

Священный месяц Рамадан начался 28 февраля. Когда завершится месяц Рамадан? Где отмечают Рамадан? Как соблюдают Рамадан в регионах России?

Несколько дней назад начался священный месяц Рамадан, с наступлением которого жизнь и уклад некоторых российских регионов меняются. Вместо увеселительных мероприятий в это время организовываются коллективные ифтары.

Начало и конец Рамадана в 2025 году

Начало священного для мусульман месяца Рамадан в 2025 году выпало на 28 февраля. На следующий день, 1 марта, верующие начали соблюдать обязательный пост.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Завершение Рамадана в 2025 году приходится на конец марта, последним днем исламского месяца объявлено 29 число. Завершится он праздником Ураза-байрам, который наступит 30 марта.

Рамадан в России 2025

Ислам является второй по численности религией в России. На сегодняшний день ислам исповедуют более 15 млн человек, основная часть которых проживает в следующих республиках:

Дагестан;

Чечня;

Ингушетия;

Северная Осетия;

Кабардино-Балкария;

Карачаево-Черкесия;

Адыгея;

Крым;

Татарстан;

Башкортостан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, очень много мусульман живет в крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и т.д.

В регионах Северного Кавказа и Поволжья во время месяца Рамадан действуют ограничения, связанные с продажей алкогольных напитков и деятельностью кафе и ресторанов.

В этот период также не проводятся концерты, свадебные торжества, фестивали и другие развлекательные мероприятия. Исключением являются спортивные турниры.

Жизнь в этих регионах бурлит вечером: верующие спешат разговеться, а после ифтара гуляют, видятся с родственниками и друзьями. На дорогах можно столкнуться с пробками.

Рамадан на Кавказе

Пост в месяц Рамадан соблюдают большая часть населения республик Северного Кавказа – Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачево-Черкесии и высокая доля мусульман в Северной Осетии.

Ограничения в месяц Рамадан ярко заметны в республиках Северного Кавказа. Так, в Чечне и Ингушетии днем невозможно встретить открытые кафе и рестораны.

© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

В остальных регионах – КЧР, КБР, Дагестане и Северной Осетии – ситуация с этим попроще, однако и тут можно столкнуться с тем, что общепиты открываются вечером.

В дни месяца Рамадан в республиках на законодательном уровне утвержден строгий запрет на продажу алкогольных напитков, а в Чечне продажа спиртного и вовсе запрещена.

Вместо развлекательных мероприятий и концертов в республиках Северного Кавказа организуют коллективные ифтары, конкурсы чтецов Корана и благотворительные акции.

Рамадан в Татарстане

В Татарстане можно услышать второе название месяца – "Рамазан". Необходимо подчеркнуть, что такой вариант тоже можно использовать, это одно и то же слово. Все дело в том, что вариант "Рамазан" имеет тюркское происхождение.

Ислам – религия большинства населения Татарстана, его исповедуют свыше 50%. В республике насчитывается почти 1,6 тыс мечетей. Нельзя не отметить, что уровень религиозности в регионе растет.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

В дни Рамазана в Татарстане, как и в регионах Северного Кавказа, организуются коллективные ифтары в мечетях, акции и различные конкурсы.

Что касается ограничений на продажу алкоголя, то в Татарстане их нет. То же самое с деятельностью кафе и ресторанов – в республике они работают и днем, однако в вечернее время найти свободный столик будет трудно.

Кроме того, нет запретов на проведение свадебных торжеств, концертов и других мероприятий.

Рамадан в Башкортостане

Тюркский вариант "Рамазан" активно используют и в Башкортостане. Среди общего числа верующих мусульман в республике насчитывается свыше 68%.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Башкортостане также во время Рамадана проводятся совместные ифтары, благотворительные акции, религиозные конкурсы. В то ж время, в республике нет запретов на другие мероприятия.

Помимо этого, в регионе отсутствуют ограничения по реализации алкоголя, работе общепита и других подобных заведений. То есть в Рамадан в Татарстане и Башкортостане повседневная жизнь не меняется.

Рамадан в Крыму

Если в регионах СКФО, Татарстане и Башкортостане ислам в основном представлен коренными жителями, то в Крыму в большинстве своем это репатриированные крымские татары, азербайджанцы, турки, узбеки и представители народов Северного Кавказа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По разным данным, в настоящее время мусульманами являются порядка 15% жителей полуострова (до 300 тыс человек). Исламские праздники в регионе считаются официальными, эти дни нерабочие.

В месяц Рамадан в Крыму ограничений на работу заведений нет. При этом в республике ежегодно проводятся коллективные разговения и другие религиозные мероприятия.

Рамадан в Москве и Санкт-Петербурге

Как уже было сказано, высокая доля мусульман проживает в крупных городах России, среди них и две столицы – Москва и Санкт-Петербург. Помимо российских мусульман, в городах очень много представителей Азербайджана, стран Центральной Азии и Арабского мира, Турции, Ирана.

Ежегодно в Мемориальной мечети в Москве проводится "Шатер Рамадана", где для всех желающих организовывается праздничный ифтар с исполнением нашидов и выступлениями творческих национальных коллективов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Коллективные разговения проводятся и в других мечетях Москвы: Московской соборной, Исторической и мечети Ярдам.

Если говорить о Санкт-Петербурге, то в северной столице ежегодно организуются "Шатер Рамадана" и коллективный ифтар в Соборной мечети.