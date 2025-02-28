Рамадан в России 2025: начало и конец, где отмечают?

Несколько дней назад начался священный месяц Рамадан, с наступлением которого жизнь и уклад некоторых российских регионов меняются. Вместо увеселительных мероприятий в это время организовываются коллективные ифтары.
Начало и конец Рамадана в 2025 году
Начало священного для мусульман месяца Рамадан в 2025 году выпало на 28 февраля. На следующий день, 1 марта, верующие начали соблюдать обязательный пост.
Завершение Рамадана в 2025 году приходится на конец марта, последним днем исламского месяца объявлено 29 число. Завершится он праздником Ураза-байрам, который наступит 30 марта.
Рамадан в России 2025
Ислам является второй по численности религией в России. На сегодняшний день ислам исповедуют более 15 млн человек, основная часть которых проживает в следующих республиках:
- Дагестан;
- Чечня;
- Ингушетия;
- Северная Осетия;
- Кабардино-Балкария;
- Карачаево-Черкесия;
- Адыгея;
- Крым;
- Татарстан;
- Башкортостан.
Кроме того, очень много мусульман живет в крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и т.д.
В регионах Северного Кавказа и Поволжья во время месяца Рамадан действуют ограничения, связанные с продажей алкогольных напитков и деятельностью кафе и ресторанов.
В этот период также не проводятся концерты, свадебные торжества, фестивали и другие развлекательные мероприятия. Исключением являются спортивные турниры.
Жизнь в этих регионах бурлит вечером: верующие спешат разговеться, а после ифтара гуляют, видятся с родственниками и друзьями. На дорогах можно столкнуться с пробками.
Рамадан на Кавказе
Пост в месяц Рамадан соблюдают большая часть населения республик Северного Кавказа – Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачево-Черкесии и высокая доля мусульман в Северной Осетии.
Ограничения в месяц Рамадан ярко заметны в республиках Северного Кавказа. Так, в Чечне и Ингушетии днем невозможно встретить открытые кафе и рестораны.
В остальных регионах – КЧР, КБР, Дагестане и Северной Осетии – ситуация с этим попроще, однако и тут можно столкнуться с тем, что общепиты открываются вечером.
В дни месяца Рамадан в республиках на законодательном уровне утвержден строгий запрет на продажу алкогольных напитков, а в Чечне продажа спиртного и вовсе запрещена.
Вместо развлекательных мероприятий и концертов в республиках Северного Кавказа организуют коллективные ифтары, конкурсы чтецов Корана и благотворительные акции.
Рамадан в Татарстане
В Татарстане можно услышать второе название месяца – "Рамазан". Необходимо подчеркнуть, что такой вариант тоже можно использовать, это одно и то же слово. Все дело в том, что вариант "Рамазан" имеет тюркское происхождение.
Ислам – религия большинства населения Татарстана, его исповедуют свыше 50%. В республике насчитывается почти 1,6 тыс мечетей. Нельзя не отметить, что уровень религиозности в регионе растет.
В дни Рамазана в Татарстане, как и в регионах Северного Кавказа, организуются коллективные ифтары в мечетях, акции и различные конкурсы.
Что касается ограничений на продажу алкоголя, то в Татарстане их нет. То же самое с деятельностью кафе и ресторанов – в республике они работают и днем, однако в вечернее время найти свободный столик будет трудно.
Кроме того, нет запретов на проведение свадебных торжеств, концертов и других мероприятий.
Рамадан в Башкортостане
Тюркский вариант "Рамазан" активно используют и в Башкортостане. Среди общего числа верующих мусульман в республике насчитывается свыше 68%.
В Башкортостане также во время Рамадана проводятся совместные ифтары, благотворительные акции, религиозные конкурсы. В то ж время, в республике нет запретов на другие мероприятия.
Помимо этого, в регионе отсутствуют ограничения по реализации алкоголя, работе общепита и других подобных заведений. То есть в Рамадан в Татарстане и Башкортостане повседневная жизнь не меняется.
Рамадан в Крыму
Если в регионах СКФО, Татарстане и Башкортостане ислам в основном представлен коренными жителями, то в Крыму в большинстве своем это репатриированные крымские татары, азербайджанцы, турки, узбеки и представители народов Северного Кавказа.
По разным данным, в настоящее время мусульманами являются порядка 15% жителей полуострова (до 300 тыс человек). Исламские праздники в регионе считаются официальными, эти дни нерабочие.
В месяц Рамадан в Крыму ограничений на работу заведений нет. При этом в республике ежегодно проводятся коллективные разговения и другие религиозные мероприятия.
Рамадан в Москве и Санкт-Петербурге
Как уже было сказано, высокая доля мусульман проживает в крупных городах России, среди них и две столицы – Москва и Санкт-Петербург. Помимо российских мусульман, в городах очень много представителей Азербайджана, стран Центральной Азии и Арабского мира, Турции, Ирана.
Ежегодно в Мемориальной мечети в Москве проводится "Шатер Рамадана", где для всех желающих организовывается праздничный ифтар с исполнением нашидов и выступлениями творческих национальных коллективов.
Коллективные разговения проводятся и в других мечетях Москвы: Московской соборной, Исторической и мечети Ярдам.
Если говорить о Санкт-Петербурге, то в северной столице ежегодно организуются "Шатер Рамадана" и коллективный ифтар в Соборной мечети.