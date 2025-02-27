Вестник Кавказа

Пассажир пытался вывезти золото из Грозного в Стамбул

Золотые украшеия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Таможенники международного аэропорта Грозного пресекли контрабанду золота почти на 4 миллиона рублей – пассажир, вылетавший в Стамбул, пытался вывезти его под видом личных ювелирных украшений.

Работники таможни международного аэропорта "Северный" (Грозный, Чечня) сегодня задержали пассажира, пытавшегося вывезти в турецкий Стамбул цепь и браслет из чистого золота, сообщает пресс-служба ФТС России.

"В аэропорту Грозного таможенники обнаружили состоящие из крупных звеньев цепь и браслет желтого цвета. Их прятал под кофтой 26-летний россиянин, вылетавший в Стамбул"

- ФТС России

Внимание таможенников привлек мужчина, на шее которого поблескивала внушительная цепь желтого металла. После этого молодой человек стал заметно нервничать, чем и привлек внимание таможенников и правоохранителей, передает "Интерфакс".

При проверке оказалось, что и цепь, и столь же массивный браслет на его запястье, отлиты из золота высшей, 999-й пробы, а общий вес ювелирных изделий составляет 245 грамм. Номинальная стоимость драгоценного металла немного "не дотягивает" до 4 миллионов и составляет 3,8 млн рублей.

"Золотой" пассажир задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда стратегически важных товаров", начато расследование.

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