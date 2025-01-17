Россиянок задержали в Чечне за незаконный вывоз золота

В Грозном задержали трех россиянок, они собирались вывезти золото в Турцию. Общая сумма обнаруженного составила 5,7 млн рублей.

В грозненском аэропорту поймали трех россиянок за попытку незаконно вывезти золото на 5,7 млн рублей, сообщает пресс-служба российского ФТС.

Контрабанду они спрятали под одеждой, таможенники обнаружили золото с помощью ручного металлодетектора. Задержанные сказали, что это их личные вещи.

Россиянки собирались лететь в Стамбул. При досмотре у них нашли три цепи из крупных звеньев, общий вес которых составляет около 730 граммов.

После проведения экспертизы стало известно, что все украшения выплавлены из золото 999 пробы. Все обнаруженные драгоценности оценили в 5,7 млн рублей.