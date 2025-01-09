В Турции распространилось поддельное золото высокого качества

Рынки Турции заполонило поддельное золото нового вида. Идентификация фальшивок представляет трудность даже для экспертов.

На рынки Турции хлынуло поддельное золото, которое выделяется настолько высоким качеством исполнения, что его трудно отличить от настоящего, передают турецкие СМИ.

"Тревога по поводу фальшивого золота на рынке достигла наивысшего уровня. Команда CNN TÜRK провела расследование нового метода мошенников. Поддельное золото, которое даже ювелиры с трудом могут отличить, также вызвало панику у граждан"

– CNN TÜRK

Исам Мемиш, специалист по золоту, отметил, что наплыв фальшивок может быть связан с передами цен на драгметалл в летнее время.

По словам эксперта, аферисты распространяют подделки через интернет.

Жертвами также часто становятся владельцы ювелирных магазинов. Торговцы драгоценными металлами для борьбы с распространителями подделок проводят фото- и видеофиксацию мошенников.