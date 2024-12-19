Турция хочет привлечь 70 млн туристов в 2025 году

Турция ставит грандиозные планы на текущий год в сфере туризма. Она планирует увеличить туристический поток на 10 млн человек в сравнении с 2024 годом. Для этого ей необходимо освоить новые туристические рынки, считают эксперты.

В планы Турции на 2025 год входит увеличение турпотока в страну до 70 млн человек. По итогам минувшего года, турецкие города приняли порядка 60 млн туристов, рассказали местные СМИ, ссылаясь на прогнозы президента федерации отельеров Турции Эркана Ягджи.

"В нынешних условиях Турция увеличит количество туристов как минимум на 5-10% в 2025 году, а в долгосрочной перспективе – до 70-80 млн. Мы уже видим рост продаж по акциям раннего бронирования"

- президент TÜROFED Эркана Ягджи

Чтобы осуществить задуманные планы, Турции необходимо осваивать новые туристические рынки, считает Эркана Ягджи. Страна должна больше привлекать путешественников из Северной Америки и стран Юго-Восточной Азии. Он передал, что в 2025 году отрасль сосредоточит свое внимание на туристах из США, Китая и Италии.

Президент TÜROFED напомнил об удачном опыте привлечение туристов из Великобритании: ранее Анталью посещали 300-400 человек, сейчас турпоток достигает 4,5 млн человек. Это стало возможным благодаря грамотной стратегии Минтуризма Турции и умелым бизнесменам.