В центральной мечети Грозного организуют бесплатные ифтары

Бесплатные ифтары (разговение) будут проходить ежедневно в центральной мечети Грозного в последние 10 дней священного месяца Рамадан, сообщили в мэрии чеченской столицы.
"В последние дни священного месяца Рамадан у всех жителей Чечни появилась уникальная возможность присоединиться к коллективным ифтарам в главной мечети региона "Сердце Чечни""
- пресс-служба мэрии Грозного
Первый такой ифтар прошел накануне, все расходы на его проведение взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова, передает ТАСС.
Еще одной акцией для верующих – на этот раз для ребятишек, порадовали городские власти: называется она "Утренний намаз", и дети в возрасте до 14 лет, совершающие молитву в мечети "Сердце Чечни", в конце месяца Рамадан в рамках нее смогут получить ценные подарки, добавили в мэрии.