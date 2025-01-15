В центральной мечети Грозного организуют бесплатные ифтары

В последние 10 дней священного для мусульман месяца Рамадан в центральной мечети столицы Чечни будут проходить бесплатные ифтары (разговения), принять участие в которых сможет любой желающий.

Бесплатные ифтары (разговение) будут проходить ежедневно в центральной мечети Грозного в последние 10 дней священного месяца Рамадан, сообщили в мэрии чеченской столицы.

"В последние дни священного месяца Рамадан у всех жителей Чечни появилась уникальная возможность присоединиться к коллективным ифтарам в главной мечети региона "Сердце Чечни""

- пресс-служба мэрии Грозного

Первый такой ифтар прошел накануне, все расходы на его проведение взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова, передает ТАСС.

Еще одной акцией для верующих – на этот раз для ребятишек, порадовали городские власти: называется она "Утренний намаз", и дети в возрасте до 14 лет, совершающие молитву в мечети "Сердце Чечни", в конце месяца Рамадан в рамках нее смогут получить ценные подарки, добавили в мэрии.