Улица имени Бувайсара Сайтиева появится в Грозном

В честь Бувайсара Сайтиеву в Грозном назовут улицу. Прославленный российский борец скончался 2 марта на 50-м году жизни.

Одна из улиц Грозного будет носить имя прославленного российского борца вольного стиля Бувайсара Сайтиева, соответствующее поручение дал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщает пресс-служба администрации республиканской столицы, именем Сайтиева будет названа улица в Ахматовском районе Грозного.

Помимо этого, на ней появится Республиканский центр спортивной борьбы, который тоже будет носить имя борца. Возведение центра подходит к концу.

Напомним, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался 2 марта на 50-м году жизни.