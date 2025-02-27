Центр борьбы в Грозном назовут в честь Сайтиева

В Чечне появится центр спортивной борьбы имени Бувайсара Сайтиева. Легендарный борец, многократный олимпийский чемпион скончался 2 марта.
Имя Бувайсара Сайтиева, трехкратного чемпиона Олимпийских Игр, будет присвоено строящемуся в чеченской столице центру борьбы, поведал региональный министр по физкультуре и спорту Ахмат Кадыров.
"Хочу сообщить, что по поручению Рамзана Ахматовича Республиканский центр спортивной борьбы, возведенный в Грозном, и который в скором времени будет официально открыт, назван именем Бувайсара Сайтиева"
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Сайтиев, уроженец Дагестана, один из лучших борцов вольного стиля в истории, в возрасте 49 лет умер в одной из московских клиник, у него были проблемы с легкими и сердцем.
В Грозном легендарного чемпиона назвали "символом для целого поколения борцов".