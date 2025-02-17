Вестник Кавказа

Непогода не пускает самолеты в Сочи

Аэропорт Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Одиннадцать самолетов ушли на запасные аэродромы в Сочи из-за плохих погодных условий. Их обратные рейсы, соответственно, будут задержаны.

Ненастье осложнило обстановку в Сочинском аэропорту, сообщили в воздушной гавани.

Сегодня и завтра в Сочи прогнозируются неблагоприятные метеоусловия. Скорость ветра достигает 18 м/с. 

"Для обеспечения безопасности полетов, по состоянию на 20:00 (Мск) 23.02.2025, экипажами 11 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы (Минеральные воды, Грозный, Владикавказ)"

– пресс-служба

В то же время, в воздушной гавани подчеркнули, что она функционирует по фактической погоде. Обслуживание пассажиров и перевозчиков не прекращалось.

Успешно прибывшие ранее самолеты вылетают из Сочи без проблем. А вот обратные рейсы, которые должны были совершиться на лайнерах, ушедших на другие аэродромы, будут по объективным причинам задержаны.

Руководство аэропорта призывает пассажиров, ожидающих вылета, быть внимательными к другим людям, не ставить на сиденья вещи, а также уступать места пожилым людям, женщинам и детям.

Напомним, снег впервые за зиму-2025 пошел в Сочи только недавно, в ночь с 20 на 21 февраля. В городе холодно, на дорогах гололедица, работает снегоуборочная техника. Высота снежного покрова измеряется в десятках сантиметров.

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