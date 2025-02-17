Вестник Кавказа

Сочи всю ночь чистили от снега

Сочи всю ночь чистили от снега
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сочи и весь Краснодарский край накрыли заморозки. В связи с этим все службы города перешли на усиленный режим и очищали его улицы всю прошедшую ночь и сегодняшнее утро от снега и гололеда.

Очисткой дорог и обработкой их от гололеда занимались городские службы Сочи всю ночь и утро, рассказали в администрации курорта.

Работы по очистке были усилены по поручению главы Сочи Андрея Прошунина.

"Службы и предприятия действуют в круглосуточном режиме. В ночь только федеральные, краевые и городские дорожные службы задействовали свыше 150 единиц техники и около 160 человек. Также привлекалась техника внутригородских районов и ресурсоснабжающих предприятий"

- администрация Сочи

Утром 23 февраля в Сочи прогнозируют заморозки: температура воздуха может упасть до -3 градусов, волны на Черном море будут достигать высоты в 1,5 метров, а с завтрашнего дня город накроют очередные снегопады.

В администрации города просят жителей и туристов соблюдать правила безопасности, а водителей воздержаться от поездок на автомобиле без зимней резины.

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