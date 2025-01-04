Сочи продолжит штормить и засыпать снегом

Снежный циклон не оставляет Кубань, и больше всего достается курортному Сочи – сегодня синоптики снова спрогнозировали сильный снегопад, и он прошел: в городе и в Сирусе выпало около 25 сантиметров снега.

В Сочи и Сириусе сегодня снова шел сильный снегопад – только за минувшую ночь снежный покров увеличился еще на 25 см, по всему городу на дороги вышла снегоуборочная техника, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

По словам мэра Сочи Андрея Прошунина, основные дороги уже расчистили городские службы. Дополнительная техника работает на второстепенных путях и в селах, передает "АиФ-Юг".

"В несколько этапов засыпали около 940 т антигололндных материалов. Улицы обрабатывали и перед снегопадом, и после него"

- Андрей Прошунин

Впрочем, на этом циклон сдаваться не собирается - ночью снова ожидаются заморозки до -5 градусов и гололедица на дорогах. Все службы и предприятия будут работать круглые сутки в усиленном режиме, обрабатывая покрытие дорог антигололедной смесью, запасы которой на складах составляют около 13 тыс т.

По прогнозам метеорологов, усилится ветер – его скорость в порывах составит до 18 м/с, будет штормить и Черное море – сила шторма достигнет четырех баллов, а высота волн - полутора метров.

В горах высотой от 500 метров сохраняется лавинная опасность.