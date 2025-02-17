Вестник Кавказа

Воздушные гавани регионов СКФО функционируют штатно

Воздушные гавани регионов СКФО функционируют штатно
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Росавиации сообщили, что аэропорты Владикавказа, Грозного, Минвод и Нальчика работают штатно. Ранее в регионах СКФО ввели режим беспилотной опасности.

Воздушные гавани Грозного, Владикавказа, Минеральных Вод и Нальчика функционируют в штатном режиме, сообщает пресс-служба Росавиации.

"Аэропорты Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и Владикавказ на 8.35 мск работают штатно, принимают и отправляют воздушные суда"

- Росавиация

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил о введении во всех регионах Северного Кавказа режима беспилотной опасности.

Руководитель республики подчеркнул, что оперштаб ведет круглосуточную работу, все силы и средства переведены в режим повышенной готовности.

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