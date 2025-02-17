Воздушные гавани регионов СКФО функционируют штатно

В Росавиации сообщили, что аэропорты Владикавказа, Грозного, Минвод и Нальчика работают штатно. Ранее в регионах СКФО ввели режим беспилотной опасности.
Воздушные гавани Грозного, Владикавказа, Минеральных Вод и Нальчика функционируют в штатном режиме, сообщает пресс-служба Росавиации.
"Аэропорты Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и Владикавказ на 8.35 мск работают штатно, принимают и отправляют воздушные суда"
- Росавиация
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил о введении во всех регионах Северного Кавказа режима беспилотной опасности.
Руководитель республики подчеркнул, что оперштаб ведет круглосуточную работу, все силы и средства переведены в режим повышенной готовности.