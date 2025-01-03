Аэропорт Сочи возобновил штатную работу

Сочинский аэропорт вернулся к обслуживанию рейсов. Введенные ночью ограничения сняты, информирует Росавиация.

Временные ограничения сняли в аэропорту Сочи, говорится в сообщении Росавиации.

Воздушная гавань приостановила прием и отправку рейсов в 01.47, к 08.00 аэропорт вернулся к работе в штатном режиме. Задерживается более десяти авиарейсов.

"В аэропорту Сочи в 08.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС"

– представитель Росавиации Артем Кореняко

Три авиарейса, следовавших в Сочи, выполнили посадку в Минводах в связи с действовавшими ограничениями.

Накануне непогода в Сочи также отправила на запасные аэродромы несколько самолетов.