Вестник Кавказа

Аэропорт Сочи возобновил штатную работу

Аэропорт Сочи возобновил штатную работу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сочинский аэропорт вернулся к обслуживанию рейсов. Введенные ночью ограничения сняты, информирует Росавиация.

Временные ограничения сняли в аэропорту Сочи, говорится в сообщении Росавиации.

Воздушная гавань приостановила прием и отправку рейсов в 01.47, к 08.00 аэропорт вернулся к работе в штатном режиме. Задерживается более десяти авиарейсов.

"В аэропорту Сочи в 08.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС"

– представитель Росавиации Артем Кореняко

Три авиарейса, следовавших в Сочи, выполнили посадку в Минводах в связи с действовавшими ограничениями.

Накануне непогода в Сочи также отправила на запасные аэродромы несколько самолетов.

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