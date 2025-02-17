Аэропорт Сочи временно приостановил работу

Воздушная гавань Сочи не обслуживает рейсы с ночи. Ограничения на работу введены ради обеспечения безопасности более пяти часов назад.
Сочинский аэропорт временно приостановил отправку и прием авиарейсов. В Росавиации сообщили, что аэропорт ввел ограничения с 01:47 26 февраля.
Пассажирам рекомендуется следит за статусом рейсов онлайн и слушать объявления, которые делаются сотрудниками воздушной гавани.
"Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров"
– пресс-служба Сочинского аэропорта
Напомним, что накануне шесть самолетов не смогли приземлиться в Сочи и были отправлены на запасной аэродром - причиной стала неблагоприятная погода.