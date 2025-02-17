Вестник Кавказа

Аэропорт Сочи временно приостановил работу

Аэропорт Сочи временно приостановил работу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Воздушная гавань Сочи не обслуживает рейсы с ночи. Ограничения на работу введены ради обеспечения безопасности более пяти часов назад.

Сочинский аэропорт временно приостановил отправку и прием авиарейсов. В Росавиации сообщили, что аэропорт ввел ограничения с 01:47 26 февраля.

Пассажирам рекомендуется следит за статусом рейсов онлайн и слушать объявления, которые делаются сотрудниками воздушной гавани.

"Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров"

– пресс-служба Сочинского аэропорта

Напомним, что накануне шесть самолетов не смогли приземлиться в Сочи и были отправлены на запасной аэродром - причиной стала неблагоприятная погода.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1255 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Между Сочи и Элистой начнут курсировать самолеты

Между Сочи и Элистой начнут курсировать самолеты

&quot;Алису в Стране Чудес&quot; Высоцкого сняли в Абхазии

"Алису в Стране Чудес" Высоцкого сняли в Абхазии

Полуметровые сугробы выросли на Красной Поляне

Полуметровые сугробы выросли на Красной Поляне

Погода не дает искать лыжника под лавиной в Сочи

Погода не дает искать лыжника под лавиной в Сочи

Шесть самолетов над Сочи ушли на запасные аэродромы

Шесть самолетов над Сочи ушли на запасные аэродромы

Отрезанных лавиной сноубордистов спасли в Сочи

Отрезанных лавиной сноубордистов спасли в Сочи

На месте поиска пропавшего лыжника началась метель в Сочи

На месте поиска пропавшего лыжника началась метель в Сочи

Аэропорт сменил режим работы из-за непогоды в Сочи

Аэропорт сменил режим работы из-за непогоды в Сочи

Названо число пассажиров электричек на Черноморском побережье за 2024 год

Названо число пассажиров электричек на Черноморском побережье за 2024 год

Лавина накрыла туриста в Сочи — МЧС

Лавина накрыла туриста в Сочи — МЧС

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы