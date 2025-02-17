Шесть самолетов над Сочи ушли на запасные аэродромы

Несколько самолетов не смогли сегодня сесть в аэропорту Сочи из-за ненастья, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
В сообщении уточняется, что непогода бушует в городе-курорте уже третий день. Впервые за более чем 10 лет идет сильный снегопад, из-за которого видимость снижена до 500 м. Такие явления, уточнили в аэропорту, обычно в Сочи не наблюдаются.
В аэропорту подчеркнули, что в такой ситуации в приоритете безопасность, при необходимости ее обеспечить график вылетов и прилетов сдвигается.
"На 10:30, 25.02.2025 экипажами 6 бортов приняты решения об "уходе" на запасные аэродромы"
– аэропорт Сочи
В пресс-службе указали на то, что позднее прибытие самолетов в Сочи означает задержки с вылетом в обратные рейсы. Кроме того, перед вылетом все самолеты проходят обработку против оледенения, что также занимает время.
Пассажиров просят следить за ситуацией по своим рейсам и быть готовыми к сдвигам.