Шесть самолетов над Сочи ушли на запасные аэродромы

В аэропорту Сочи продолжается сложная обстановка, связанная с аномальными холодами и снегом. Сегодня утром шесть воздушных судов были отправлены на запасные аэродромы. Время обслуживания лайнеров в самой воздушной гавани увеличено.

Несколько самолетов не смогли сегодня сесть в аэропорту Сочи из-за ненастья, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В сообщении уточняется, что непогода бушует в городе-курорте уже третий день. Впервые за более чем 10 лет идет сильный снегопад, из-за которого видимость снижена до 500 м. Такие явления, уточнили в аэропорту, обычно в Сочи не наблюдаются.

В аэропорту подчеркнули, что в такой ситуации в приоритете безопасность, при необходимости ее обеспечить график вылетов и прилетов сдвигается.

"На 10:30, 25.02.2025 экипажами 6 бортов приняты решения об "уходе" на запасные аэродромы"

– аэропорт Сочи

В пресс-службе указали на то, что позднее прибытие самолетов в Сочи означает задержки с вылетом в обратные рейсы. Кроме того, перед вылетом все самолеты проходят обработку против оледенения, что также занимает время.

Пассажиров просят следить за ситуацией по своим рейсам и быть готовыми к сдвигам.