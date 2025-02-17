Отрезанных лавиной сноубордистов спасли в Сочи

Спасатели сегодня утром нашли двух сноубордистов, которые накануне стали свидетелями схода лавины в Сочи. Третий турист, попавший под снежную массу, пока не найден.

Двух сноубордистов, отрезанных от курорта "Роза Хутор" лавиной, удалось спасти в Сочи, сообщает МЧС России.

Спасатели добрались до фрирайдеров и вывели в безопасное место. Там их уже ждали врачи – сотрудники курорта.

Судя по видео с места событий, экстремалы были в сознании, разговаривали со спасателями, шли сами, спасатели только сопровождали их.

Напомним, лавина сошла на южном склоне горы Аибга накануне днем. ЧП случилось вне оборудованных трасс. В момент природного катаклизма там были трое фрирайдеров. Двое сноубордистов оказались рядом с лавиной, а третьего – лыжника – она накрыла.

Чудом уцелевшие туристы смогли выйти на связь со спасателями. Спортсмены рассказали, что не могут сами возвратиться на курорт. Кроме того, они сообщили, что видели, как снежной волной накрыло третьего их товарища. Фрирайдеры озвучили также координаты места, где они находились.

Спасатели отправились на поиски. Операция затруднялась сложным рельефом, большой вероятностью схода лавин. Помимо этого, началась метель, в темноте видимость была совсем плохой, двигаться им приходилось пешком. Тем не менее, сегодня утром операция увенчалась успехом.