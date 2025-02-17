Вестник Кавказа

Лавина накрыла туриста в Сочи — МЧС

Лавина накрыла туриста в Сочи — МЧС
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сегодня на горнолыжном курорте в Сочи сошла снежная масса. Она накрыла одного человека, начата поисковая операция.

В понедельник, 24 февраля, на одном из горнолыжных курортов в Сочи сошла лавина. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале в МЧС России.

"На южном склоне Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта "Роза Хутор", сошла снежная масса. Два человека находятся рядом с опасной зоной, самостоятельно вернуться на территорию курорта не могут"

– пресс-служба министерства 

По словам путешественников, их было трое, но после спуска снежной массы связь с их товарищем была утеряна.

На место происшествия выдвинулись спасатели МЧС России. В поисковой операции также участвуют сотрудники курорта и службы "Кубань-СПАС".

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