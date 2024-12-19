Замглавы МИД России выразил соболезнования в посольстве Азербайджана в Москве

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин прибыл в посольство Азербайджана в Москве. Дипломат выразил соболезнования послу АР в России Рахману Мустафаеву и сделал запись в траурной книге соболезнований.

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин сегодня днем выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой с самолетом авиакомпании AZAL, прибыв в посольство Азербайджана в Москве.

Дипломат выразил соболезнования в беседе с послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым.

Михаил Галузин также оставил запись в траурной книге соболезнований, открытой в посольстве.

"От имени руководства Российской Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования руководству союзного Азербайджана и братскому азербайджанскому народу в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании AZAL 25 декабря 2024 года вблизи города Актау. В результате этой общей для нас трагедии погибли и пострадали граждане Азербайджана и России, а также ряда других государств", – обратился он.

"Разделяем горе и боль азербайджанских друзей. Мы с вами в этот тяжелый час. Прошу передать искренние слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", – заключил Михаил Галузин.

В посольстве Михаил Галузин сделал следующее заявление.

"Прежде всего я хотел бы от имени руководства Российской Федерации, от себя лично принести глубочайшие соболезнования руководству союзного Азербайджана, братскому азербайджанскому народу в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании AZAL 25 декабря вблизи города Актау. К величайшему сожалению, в результате этой общей для нас трагедии погибли граждане Азербайджана, граждане России, граждане ряда других государств, пострадали многие пассажиры", – подчеркнул он.

"Конечно же, мы разделяем горе и боль наших азербайджанских друзей, мы с вами в этот тяжелый час. Я бы хотел передать слова самого глубокого сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", – сказал Михаил Галузин.

Напомним, самолет Embraer E190 разбился в районе Актау в среду 25 декабря. На борту воздушного судна, принадлежавшего авиакомпании AZAL и летевшего из Баку в Грозный, были 62 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 38 человек, выжили – благодаря мастерству пилотов, которые сумели посадить самолет так, что хвостовая часть практически не пострадала – 29 человек, в том числе два члена экипажа. Катастрофа унесла жизни граждан России, Азербайджана и Казахстана.