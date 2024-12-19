Вестник Кавказа

Посол Азербайджана в Москве возложил цветы к мемориалу жертвам авиакатастрофы

Посол Азербайджана в Москве возложил цветы к мемориалу жертвам авиакатастрофы
© Фото: “Вестник Кавказа“
Сегодня посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев возложил цветы к мемориалу, созданному в посольстве Азербайджана в Москве. Он посвящен памяти жертв крушения самолета AZAL, которое унесло 38 жизней.

Азербайджанский посол в России Рахман Мустафаев сегодня днем возложил цветы к мемориалу в память о погибших в авиакатастрофе около Актау 25 декабря. 

Мемориал был создан в посольстве Азербайджана в России. Жители столицы несут туда цветы, выражая свои соболезнования родным и близким жертв трагедии.

Кроме того, в посольстве открыта траурная книга соболезнований. 

Напомним, самолет Embraer E190 потерпел крушение в районе Актау 25 декабря. На борту воздушного судна авиакомпании AZAL были 62 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 38 человек, выжили – благодаря мастерству пилотов, которые сумели посадить самолет так, что хвостовая часть не пострадала – 29 человек, в том числе два члена экипажа. Жертвами катастрофы стали граждане России, Азербайджана и Казахстана.

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