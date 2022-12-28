В Абхазии открылся второй центр Россотрудничества

В Галском районе Абхазии заработал еще один, уже второй в стране ресурсный центр Россотрудничества, который поможет молодым жителям страны выучить русский язык и познакомиться с российской литературой.

Сегодня в абхазской Гале прошла торжественная церемония открытия уже второго в стране российского ресурсного центра Россотрудничества – он заработал на базе Галской средней школы №1.

"Работа этого центра будет сфокусирована на изучении русского языка, также здесь будут проводиться различные культурно-образовательные мероприятия. Надеемся, что центр станет настоящим местом притяжения для молодежи Галского района. Уверен, что весьма востребованным будет и библиотечный фонд этого центра"

- глава представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов

Центр был создан по инициативе Россотрудничества, проект поддержали администрация Галского района и Минпросвещения страны.

Напомним, первый такой центр в Абхазии ранее был открыт в столице Абхазии городе Сухум.