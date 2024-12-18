Дагестан и Чечня вернут деньги за билеты на рейсы из Азербайджана

Аэропорты Махачкалы и Грозного вернут средства за билеты в Баку. Ранее AZAL отменил все рейсы из Азербайджана в Дагестан и Чечню.

Аэропорты Чечни и Дагестана сообщили о возможности возврата денежных средств за купленные билеты на рейсы из Азербайджана в связи с временной приостановкой полетов.

В воздушной гавани Чечни сказали, что гражданам, которые приобрели билеты, должны обратиться представителю "Азербайджанских авиалиний" в Чечне Адаму Яхьяеву.

В пресс-службе грозненского аэропорта добавили, что связаться с представителем авиаперевозчика в республике можно по номеру телефона 8 (928) 785-93-58.

Там также добавили, что полеты из Чечни в Азербайджан продолжает совершать авиакомпания "Ютэйр", которая выполняет рейсы по вторникам и четвергам.

В махачкалинском аэропорту сообщили, что для возврата денег за билеты на отмененные рейсы следует обратиться в авиакомпанию путем подачи заявки на электронную почту.

"Подать заявку на электронную почту callcenter@azal.az или связаться по номеру: +994 (12) 598-88-80"

- аэропорт Махачкалы

В воздушной гавани Дагестана отметили, что люди, купившие билеты на сайтах-агрегаторах или в авиакассах, за возвратом средств должны обратиться к тем, у кого покупали.

Кроме того, пресс-служба разместила контактный номер представительства "Азербайджанских авиалиний в республике: +7 (988) 279-50-60.

Стоит добавить, что аэропорт в Дагестане функционирует в штатном режиме, все внутренние и международные рейсы совершаются по расписанию.

Напомним, "Азербайджанские авиалинии" отменили все рейсы в Дагестан и Чечню после крушения самолета в Актау. Полеты приостановлены до завершения расследования.