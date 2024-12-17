AZAL отменил все рейсы в Дагестан и Чечню

Авиарейсы по маршрутам Баку-Грозный и Баку-Махачкала временно приостановлены. Самолет, летевший из Азербайджана в Чечню, упал в Актау.

"Азербайджанские авиалинии" объявили о временной приостановке рейсов из Баку в Махачкалу и из Баку в Грозный, пишет пресс-служба авиакомпании.

В сообщении сказано, что авиаперевозчик отменил все рейсы в Дагестан и Чечню до завершения расследования по крушению самолета компании в Казахстане.

Отмечается, что полеты AZAL по другим направлениям выполняются в штатном режиме по расписанию.

Напомним, самолет "Азербайджанских авиалиний" рухнул в нескольких километрах от аэропорта города Актау. На борту находилось свыше 60 пассажиров.

По последним данным, в авиакатастрофе выжили 29 человек, включая 10 граждан России.