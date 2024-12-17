Вестник Кавказа

AZAL отменил все рейсы в Дагестан и Чечню

AZAL отменил все рейсы в Дагестан и Чечню
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиарейсы по маршрутам Баку-Грозный и Баку-Махачкала временно приостановлены. Самолет, летевший из Азербайджана в Чечню, упал в Актау.

"Азербайджанские авиалинии" объявили о временной приостановке рейсов из Баку в Махачкалу и из Баку в Грозный, пишет пресс-служба авиакомпании.

В сообщении сказано, что авиаперевозчик отменил все рейсы в Дагестан и Чечню до завершения расследования по крушению самолета компании в Казахстане.

Отмечается, что полеты AZAL по другим направлениям выполняются в штатном режиме по расписанию.

Напомним, самолет "Азербайджанских авиалиний" рухнул в нескольких километрах от аэропорта города Актау. На борту находилось свыше 60 пассажиров.

По последним данным, в авиакатастрофе выжили 29 человек, включая 10 граждан России.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1330 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ильхам Алиев о крушении самолета: Азербайджанский народ постигла большая трагедия

Ильхам Алиев о крушении самолета: Азербайджанский народ постигла большая трагедия

Мария Захарова: Минская группа ОБСЕ подлежит роспуску

Мария Захарова: Минская группа ОБСЕ подлежит роспуску

Азербайджан делает ставку на туристов из России

Азербайджан делает ставку на туристов из России

Путин выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL

Путин выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL

Крушение самолета Баку-Грозный: что известно о катастрофе?

Крушение самолета Баку-Грозный: что известно о катастрофе?

Патриарх Кирилл позвонил Ильхаму Алиеву

Патриарх Кирилл позвонил Ильхаму Алиеву

Миллер поздравил с днем рождения Ильхама Алиева

Миллер поздравил с днем рождения Ильхама Алиева

Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и поздравил с днем рождения

Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и поздравил с днем рождения

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с 63-летием

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с 63-летием

Россия и Азербайджан будут развивать грузоперевозки по коридору &quot;Север-Юг&quot;

Россия и Азербайджан будут развивать грузоперевозки по коридору "Север-Юг"

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы