Азербайджан объявил траур 26 декабря в связи с авиакатастрофой

26 декабря – день траура в Азербайджане. Президент страны Ильхам Алиев объявил его в связи с крушением самолета AZAL под Актау.

В Азербайджане объявлен траур 26 декабря в связи с трагедией, случившейся с самолетом компании AZAL в Казахстане сегодня. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев.

Напомним, что президенту Азербайджана пришлось вернуться в Баку и отменить участие в саммите стран СНГ в Санкт-Петербурге из-за авиакатастрофы около аэропорта Актау. Авиакомпания AZAL опубликовала список выживших. В нем находится 29 человек, из которых 10 имеют российский паспорт. Всего на борту самолета находилось 62 пассажира.