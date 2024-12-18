Вестник Кавказа

Легковушка насмерть сбила пенсионерку в Дагестане

Легковушка насмерть сбила пенсионерку в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автоавария произошла на трассе "Кавказ" в Дагестане. Легковой автомобиль сбил пожилую женщину. Пенсионерка умерла в машине скорой помощи.

Пожилая женщина попала под колеса легкового автомобиля в Дагестане, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В ведомстве заявили, что автоавария произошла 26 декабря в 16:30 мск на федеральной автодороге "Кавказ" в Дербентском районе.

Отмечается, что 26-летний водитель "Приоры" наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Пенсионерка была жительницей Дагестанских Огней. Она получила серьезные травмы и умерла в машине скорой помощи.

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