Легковушка насмерть сбила пенсионерку в Дагестане

Автоавария произошла на трассе "Кавказ" в Дагестане. Легковой автомобиль сбил пожилую женщину. Пенсионерка умерла в машине скорой помощи.
Пожилая женщина попала под колеса легкового автомобиля в Дагестане, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
В ведомстве заявили, что автоавария произошла 26 декабря в 16:30 мск на федеральной автодороге "Кавказ" в Дербентском районе.
Отмечается, что 26-летний водитель "Приоры" наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте.
Пенсионерка была жительницей Дагестанских Огней. Она получила серьезные травмы и умерла в машине скорой помощи.