Суд в Дагестане рассмотрит дело о мошенничестве с земельными участками на более чем 800 млн рублей

Экс-чиновник администрации Махачкалы попался на махинациях с земельными участками. Сумма ущерба казне превысила 800 млн рублей.

Уголовное дело о крупном мошенничестве с земельными участками поступило в суд Дагестана. На скамье подсудимых оказался один из экс-чиновников администрации Махачкалы, который нанес ущерб казне на 812 млн рублей.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя аппарата администрации города Махачкалы, обвиняемого в мошенничестве"

– прокуратура Дагестана

Как установили следователи, в течение семи лет чиновник переоформил на третьих лиц 126 участков. Фигурант вводил в заблуждение сотрудников Росреестра, а также использовал связи в администрации для достижения своих целей.

Сообщается, что материалы уголовного дела направлены в суд Махачкалы.