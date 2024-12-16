Женщину задержали за мошенничество с онлайн-продажами в Дагестане

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли аферу в Дагестане. Задержана местная жительница, владевшая пунктом выдачи заказов одного из маркетплейсов.

Жительницу Дагестана задержали за особо крупное мошенничество. Об этом сказано в заявлении, распространенном 24 декабря МВД по региону.

"44-летняя уроженка Хасавюртовского района Дагестана обманом завладела товаром на сумму 6 042 000 рублей"

– пресс-служба ведомства

Женщина поведала, что планировала погасить свои долги и купила пункт выдачи заказов одного из маркетплейсов в Махачкале. Затем она создала ряд аккаунтов от имени третьих лиц, с помощью которых делала заказы на приобретение дорогой бытовой техники.

В полиции установили, что после этого аферистка забирала эту технику без оплаты и отдавала своим знакомым для дальнейшей продажи и погашения долгов.