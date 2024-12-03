Вестник Кавказа

Увлекшегося ложным минированием подростка схватили в Дагестане

Увлекшегося ложным минированием подростка схватили в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Молодого человека, "заминировавшего" несколько учебных заведений, задержали в Дагестане. У него найдены несколько десятков сим-карт, а также гаджеты.

Юноша, по вине которого предположительно несколько раз пришлось полностью эвакуировать учебные заведения и проверять их на наличие опасных предметов, задержан в Дербенте, рассказали в дагестанском МВД.

Молодому человеку 16 лет, его обвиняют в ложных сообщениях о терактах.

В течение нескольких месяцев, с сентября по декабрь, парень совершал звонки в различные учебные заведения и "предупреждал" о том, что здания, в которых они размещаются, якобы заминированы.

Позже у подростка нашли и изъяли более 35 сим-карт, принадлежавших разных операторам, хранил у себя молодой человек и гаджеты, с которых он звонил.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)"

– МВД

В полиции подчеркнули, что каждый его звонок проверялся: люди эвакуировались из зданий, специалисты обследовали помещения и территории рядом. Ни в одном случае никаких бомб или взрывчатки найдено не было.

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