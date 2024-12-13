Вестник Кавказа

Школа на 200 мест появится в дагестанском селе

Строительство в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В селе Шагада в Дагестане строят трехэтажную школу. Она вместит в себя 200 учеников. Школа будет оборудована по современным стандартам.

В дагестанском селе Шагада в Хасавюртовском районе возводится трехэтажная школа, пишет Дирекция по реализации инфраструктурных программ Минстроя РД.

В ведомстве заявили, что на объекте уже закончены работы по облицовке фасада и монтаж кровли. Строители приступили к внутренней отделке всех помещений.

Отмечается, что новое учебное заведение будет оборудовано по современным стандартам для полноценного обучения и развития каждого школьника.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
760 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Северный Кавказ подводит итоги туристического сезона

Северный Кавказ подводит итоги туристического сезона

Мужчина погиб на стройке в Каспийске

Мужчина погиб на стройке в Каспийске

Путин одобрил идею строительства скоростной магистрали до Махачкалы и Грозного

Путин одобрил идею строительства скоростной магистрали до Махачкалы и Грозного

Снегопад закрыл движение на дорогах в горном Дагестане

Снегопад закрыл движение на дорогах в горном Дагестане

В иранской Астаре нашли тело дальнобойщика из Дагестана

В иранской Астаре нашли тело дальнобойщика из Дагестана

Объект культурного наследия отремонтируют в Дагестане

Объект культурного наследия отремонтируют в Дагестане

Продолжительность жизни выросла в Дагестане

Продолжительность жизни выросла в Дагестане

Два пожара потушили в Дагестане за сутки

Два пожара потушили в Дагестане за сутки

ДТП в Дагестане: один человек погиб, шестеро пострадали

ДТП в Дагестане: один человек погиб, шестеро пострадали

В Махачкале заработают две новые подстанции

В Махачкале заработают две новые подстанции

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы