Школа на 200 мест появится в дагестанском селе

В селе Шагада в Дагестане строят трехэтажную школу. Она вместит в себя 200 учеников. Школа будет оборудована по современным стандартам.

В дагестанском селе Шагада в Хасавюртовском районе возводится трехэтажная школа, пишет Дирекция по реализации инфраструктурных программ Минстроя РД.

В ведомстве заявили, что на объекте уже закончены работы по облицовке фасада и монтаж кровли. Строители приступили к внутренней отделке всех помещений.

Отмечается, что новое учебное заведение будет оборудовано по современным стандартам для полноценного обучения и развития каждого школьника.