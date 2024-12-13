Объект культурного наследия отремонтируют в Дагестане

В Махачкале восстановят здание Даггосфилармонии. Работы могут стоить несколько сотен миллионов рублей. Данный вопрос требует особого подхода.
Глава Управления учета и распоряжения госимуществом Минимущества Дагестана Темирхан Халилов сообщил о планах отремонтировать здание Даггосфилармонии в Махачкале.
Чиновник отметил, что здание является объектом культурного наследия. Халилов подчеркнул, что вопрос восстановления очень важен и требует особого подхода
Начальник Управления заявил, что на ремонтные работы в Даггосфилармонии может быть потрачено несколько сотен миллионов рублей.
"Как было сделано с возвращенным в собственность республики зданием гостиницы ''Дагестан'', тут также можно было рассмотреть вопрос государственно-частного партнерства"
- Темирхан Халилов