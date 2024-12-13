Вестник Кавказа

Объект культурного наследия отремонтируют в Дагестане

Объект культурного наследия отремонтируют в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале восстановят здание Даггосфилармонии. Работы могут стоить несколько сотен миллионов рублей. Данный вопрос требует особого подхода.

Глава Управления учета и распоряжения госимуществом Минимущества Дагестана Темирхан Халилов сообщил о планах отремонтировать здание Даггосфилармонии в Махачкале.

Чиновник отметил, что здание является объектом культурного наследия. Халилов подчеркнул, что вопрос восстановления очень важен и требует особого подхода

Начальник Управления заявил, что на ремонтные работы в Даггосфилармонии может быть потрачено несколько сотен миллионов рублей.

"Как было сделано с возвращенным в собственность республики зданием гостиницы ''Дагестан'', тут также можно было рассмотреть вопрос государственно-частного партнерства"

- Темирхан Халилов

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
395 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Продолжительность жизни выросла в Дагестане

Продолжительность жизни выросла в Дагестане

Два пожара потушили в Дагестане за сутки

Два пожара потушили в Дагестане за сутки

ДТП в Дагестане: один человек погиб, шестеро пострадали

ДТП в Дагестане: один человек погиб, шестеро пострадали

В Махачкале заработают две новые подстанции

В Махачкале заработают две новые подстанции

Свыше 10 подстанций привели в порядок в одном из районов Дагестана

Свыше 10 подстанций привели в порядок в одном из районов Дагестана

ДТП в Дагестанских Огнях унесло жизнь одного человека

ДТП в Дагестанских Огнях унесло жизнь одного человека

Nordwind возобновит рейс Махачкала-Пермь в мае

Nordwind возобновит рейс Махачкала-Пермь в мае

Снег закрыл две трассы регионального значения в Дагестане

Снег закрыл две трассы регионального значения в Дагестане

Дагестан оказался в хвосте рейтинга регионов по доступности автомобилей

Дагестан оказался в хвосте рейтинга регионов по доступности автомобилей

Дагестан обзавелся 80-метровым мостом

Дагестан обзавелся 80-метровым мостом

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы