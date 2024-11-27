В Махачкале заработают две новые подстанции

Столица Дагестана вскоре получит две современные подстанции, которые обеспечат бесперебойное снабжение города электроэнергией – уже выбраны площадки для их строительства и начато проектирование.

Электросетевой комплекс столицы Дагестана Махачкалы в скором будущем пополнят две электроподстанции мощностью 110 киловольт (кВ) – они вырастут в энергодефицитных районах города, сообщил сегодня генеральный директор филиала АО "СО ЕЭС" "Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга" (ОДУ Юга) Вячеслав Афанасьев.

"Состоялась встреча главы Дагестана Сергея Меликова с председателем управления системного оператора Федором Опадчим, на которой обсуждались вопросы, связанные с проблемами Дагестана... Результатом этой встречи стали четкие планы по строительству двух подстанций 110 кВ в дефицитных районах Махачкалы, где особенно развивается потребление"

- Вячеслав Афанасьев

Еще одним крупным энергетическим объектом региона станет подстанция на 330 кВ, которая обеспечит электроэнергией север Дагестана и северо-восток Чечни, отметил энергетик, передает "Интерфакс".

Уже начато проектирование подстанций, выбраны площадки для их строительства, также в Дагестане ведется работа по реконструкции электросетей, замене трансформаторов на подстанциях, где отмечена наиболее серьезная нагрузка, добавил Афанасьев.