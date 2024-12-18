Вестник Кавказа

ДТП под Джанкоем унесло две жизни в Крыму

ДТП под Джанкоем унесло две жизни в Крыму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Смертельная автоавария случилась накануне вечером в Джанкойском районе. На трассе столкнулись легковая машина с пассажирами и большегруз. Видео с места трагедии опубликовала Госавтоинспекция Крыма.

Автокатастрофа произошла накануне вечером в Крыму, о ней сообщает ГАИ республики.

Согласно предварительной информации, авария случилась в 20:37 мск. Местом трагедии стало закругление дороги "Таврида-Джанкой-Красноперекопск, неподалеку от города Джанкоя.

Автомобиль ВАЗ, за рулем которого был 42-летний мужчина, ехал со стороны Феодосии к Джанкою. В какой-то момент водитель, разъезжаясь с ехавшим навстречу грузовиком "Вольво", приблизился к нему на опасное расстояние и столкнулся с прицепом – удар пришелся в бок автомобиля.

"В результате ДТП 42-летний водитель и 36-летний пассажир автомобиля "ВАЗ" смертельно травмированы"

– Госавтоинспекция

Кроме того, были ранены еще три человека – двое взрослых и один несовершеннолетний, ехавшие в легковушке. Они госпитализированы.

Идет расследование.

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