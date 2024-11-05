В аварии автобуса в Иране погибли люди

В иранской провинции Лорестан ч трассы вылетел и перевернулся рейсовый автобус – жертвами аварии стали как минимум десять человек, сейчас на месте трагедии работают медики и спасатели.

На трассе в иранской провинции Лорестан водитель рейсового автобуса не справился с управлением, из-за чего машина вместе с пассажирами вылетела с дороги и перевернулась, погибли по меньшей мере десять человек, сообщил генеральный директор Общества Красного Полумесяца провинции.

Подробности аварии не сообщаются, известно лишь, что ДТП произошло в уезде Полдахтар, сообщает иранское информационное агентство Mehr.

На место происшествия немедленно прибыли 4 бригады спасателей, сейчас на месте трагедии работают медики и спасатели, говорится в сообщении.