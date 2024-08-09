Вестник Кавказа

Армения и Иран будут развивать туризм

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минэкономики Армении обсудил перспективы сотрудничества в сфере туризма с иранской делегацией во главе с министром культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Сейедом Резой Салехи Амири.

Армения налаживает отношения в сфере туризма с Ираном – сегодня министр экономики Армении Геворк Папоян принял делегацию во главе с министром культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Сейедом Резой Салехи Амири, сообщили в пресс-службе армянского ведомства.

Армения придает важное значение двусторонним отношениям с Ираном, которые сформировались в результате многовекового исторического, культурного сотрудничества, и высоко ценит эту дружбу, отметил на встрече Папоян, передает NEWS.am.

На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма – в частности, увеличение туристических потоков, развитие медицинского туризма и другие направления отрасли, отметили в министерстве.

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