Армения стала меньше интересовать туристов

Число туристов в Армении снизилось в сравнение с прошлым годом за последние семь месяцев на 6%. За это время страну посетили 1,1 млн путешественников. Большинство – российские туристы.

За первые 7 месяцев нынешнего года Армения потеряла былые позиции в качестве популярного туристического направления: турпоток составил 1,1 млн человек, что на 6% меньше, чем в такой же период прошлого года. Это учтено статистикой Госкомитета по туризму Армении.

Совокупно Армения потеряла около 75 тыс путешественников.

Важно отметить, что в 2023 году она поставила рекорд по количеству туристов – с января по июль ее посетили около 1,2 млн путешественников, а за целый год их число увеличилось до 2,3 млн.

Из каких стран больше всего туристов в Армении?

Больше всего Армения пользуется спросом у российских туристов. Их количество составило 42% от общего числа гостей республики. Следом за ними идут грузинские путешественники – 13%, большинство из которых - грузинские армяне. Третье место занимает Иран – 8%.

Четвертое место делят США и Индия – 2,3%. Из индийской статистики исключены трудовые мигранты, которые имеют договор на работу. Франция, Китай, Филиппины и Германия в общей сложности составляют около 1,2%.

Напомним, что армянский лоукостер Flyone Armenia начал летать прямыми рейсами в израильский Тель-Авив. Полеты осуществляются дважды в неделю по средами и воскресеньям. С 27 октября самолеты авиаперевозчика начнут летать в Дубай еженедельно по воскресеньям.