Главы Дагестана и Татарстана выразили соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой в Актау

Сергей Меликов и Рустам Минниханов направили письма Ильхаму Алиеву. В нем главы республик выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау.

Руководитель Дагестана Сергей Меликов направил письмо азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы государства.

В телеграмме глава республики выразил от имени всех жителей Дагестана и лично глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Актау.

Меликов подчеркнул, что Дагестан искренне разделяет боль и скорбит вместе с азербайджанским народом. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Слова соболезнования также выразил глава Татарстана Рустам Минниханов. В письме он заявил, что новость об авиакатастрофе была встречена в республике с глубокой печалью.

Он заявил, что Татарстан разделяет боль и скорбит вместе с народом Азербайджана. Минниханов пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Напомним, самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, разбился возле города Актау в западной части Казахстана. На борту находились 67 человек.