Вестник Кавказа

Штаб по спасению пернатых появился в Анапе

Штаб по спасению пернатых появился в Анапе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Анапе открылся штаб по отлову птиц, пострадавших от мазута. Их доставят в пункты мойки, а потом - в реабилитационный центр.

Для птиц, пострадавших от мазута в Керченском проливе, в Анапе появился специальный штаб, который будет заниматься отловом и спасением пернатых.

Как пишет пресс-служба оперштаба Кубани, место стало завершающим звеном в комплексной системе спасения птиц. Он расположен в Витязеве, на улице Мира 113.

Отмечается, что в специальном штабе расскажут, как правильно отлавливать птиц, а также можно будет получить нужную для работы экипировку.

Кроме того, здесь покажут места, где были найдены или замечены грязные пернатые и сориентируют, в какое время следует отправляться их ловить.

Стоит добавить, что пойманные птицы отправляют в пункты мойки, а после – в реабилитационный центр для лечения. Сейчас удалось спасти более 1,3 тыс птиц.

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