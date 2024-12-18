Штаб по спасению пернатых появился в Анапе

В Анапе открылся штаб по отлову птиц, пострадавших от мазута. Их доставят в пункты мойки, а потом - в реабилитационный центр.

Для птиц, пострадавших от мазута в Керченском проливе, в Анапе появился специальный штаб, который будет заниматься отловом и спасением пернатых.

Как пишет пресс-служба оперштаба Кубани, место стало завершающим звеном в комплексной системе спасения птиц. Он расположен в Витязеве, на улице Мира 113.

Отмечается, что в специальном штабе расскажут, как правильно отлавливать птиц, а также можно будет получить нужную для работы экипировку.

Кроме того, здесь покажут места, где были найдены или замечены грязные пернатые и сориентируют, в какое время следует отправляться их ловить.

Стоит добавить, что пойманные птицы отправляют в пункты мойки, а после – в реабилитационный центр для лечения. Сейчас удалось спасти более 1,3 тыс птиц.