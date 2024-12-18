Граница между Азербайджаном и его соседями останется закрыта до весны 2025 года из-за карантина

В Азербайджане пролонгировали действие карантинного режима до апреля 2025 года. Наземная граница страны временно останется под замком.

Азербайджан продлил до 1 апреля 2025 года карантинный режим, который был введен четыре года назад. Соответствующее распоряжение подписал премьер Али Асадов.

Ограничения карантинного режима распространяются в том числе на пересечение границы. Таким образом, российско-азербайджанская граница, а также граница страны с Грузией останутся закрыты до весны 2025 года.

Напомним, что в прошлом году некоторые ограничения были сняты. В частности, стало возможно пересечение границы воздушным путем для иностранцев и лиц без гражданства.